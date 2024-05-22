Спортивний функціонер у кабінеті з портретами Сталіна і Леніна пропонував від’єднати Закарпаття – ЗМІ

Федерація легкої атлетики України звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з’ясували всі обставини дій Коноваленка

Журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував відео, на яких фігурує президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко.

На одному з відео він тренується у спортивному костюмі з надписом «Russia» на спині.

На іншому, яке знято в нібито жартівливому стилі, у Коноваленка запитали «Василію Йосиповичу, що роитимемо із Закарпаттям?». На що той відповів: «Закарпаття від’єднати н###й. Зараз одразу й підпишу наказ. Все, підписано».

Відео зняли в кабінеті, де на стіні висять портрети Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Коноваленко раніше був заступником начальника УБОЗ в Закарпатській області, коли президентом України був Віктор Янукович.

Федерація легкої атлетики України вже відреагувала на відео та звернулася до правоохоронних органів і спеціальних служб, щоб ті з’ясували всі обставини дій Коноваленка. // Главком