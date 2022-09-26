У Житомирі раніше судимий чоловік зарізав «колегу»

Увечері 23 вересня у квартирі багатоповерхівки медики констатували насильницьку смерть 28-річного житомирянина. Поліцейські обґрунтовано підозрюють у причетності до тяжкого злочину господаря помешкання. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 21 години до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 28-річного жителя обласного центру в квартирі однієї з багатоповерхівок. На тілі загиблого чоловіка було зафіксовано поранення гострим предметом. Остаточну причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи. Попередньо було з’ясовано, що загиблий прийшов до оселі 54-річного мешканця багатоповерхівки у пошуках свого знайомця. Між господарем і прийшлим зав’язалася суперечка, яка згодом переросла у бійку. У результаті молодший за віком отримав ножове поранення і помер.

Господарю через бійку теж знадобилась медична допомога. Будь-що пояснювати правоохоронцям він відмовився. Про обох чоловіків відомо, що раніше вони уже притягувалися до кримінальної відповідальності.

За погодженням з окружною прокуратурою досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Після проведення необхідних процесуальних дій суд визначить для причетного запобіжний захід.

За чинним законодавством позбавлення життя людини карається ув’язненням на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області