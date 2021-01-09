На Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельчанина

За скоєне 35-річному жителю Самбірського району загрожує покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

6 січня близько 22.00 у Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що, прибувши на виклик, в одному з сіл району у житловому будинку вони виявили тіло чоловіка без ознак життя зі слідами насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінолог, експерти-криміналісти та співробітники інших служб Самбірського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого — 27-річного місцевого мешканця, на тілі якого було виявлено кілька колото-різаних ран.

Також встановлено, що чоловік був у гостях і близько 21.30 між ним та 27-річним господарем будинку виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кілька ударів ножем, спричинивши поранення, від яких той помер до приїзду медиків.

Слідчі Самбірського відділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області