На Львівщині затримали вбивцю жінки

Затриманий завдав жертві удари ножем під час конфлікту, спричинивши жінці смертельні травми.



3 листопада в квартирі одного з будинків на вулиці Карпатській у Дрогобичі було виявлене тіло місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Про подію повідомив знайомий загиблої у поліцію.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. На шиї загиблої, 53-річної місцевої мешканки, правоохоронці виявили дві колото-різані рани, які, за попереднім висновком медиків, і стали причиною смерті.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 31-річний житель району, разом з яким вони були у гостях у спільного товариша. Між ним та загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці удари ножем, спричинивши смертельні травми.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. // Діло