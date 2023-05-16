На Львівщині 13-річна школярка народила від 15-річного юнака

Батьку оголосили підозру про зґвалтування

Наразі проти юнака відкрили кримінальне провадження – його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої. Про це йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

4 травня до Городоцького районного суду, що на Львівщині, надійшло клопотання від прокуратури з проханням обрати запобіжний захід неповнолітньому хлопцеві, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини, яка не досягла 14 років.

Відповідно до ухвали суду, юнак – безробітний студент 2-го курсу Миколаївського професійного ліцею.

13-річна дівчина та 15-річний хлопець зустрічалися тривалий час, пише Zaxid.net, посилаючися на джерела у прокуратурі. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Неповнолітня завагітніла торік влітку, навесні у пари народилася дитина, тоді вони, за даними видання, офіційно одружилися.

Утім, інформацію про шлюб неповнолітніх у пресслужбі Нацполіції Львівщини “УП. Життя” не підтвердили. У матеріалах суду теж йдеться про те, що хлопець не одружений.

Факт злочину виявила поліція, повідомила “УП. Життя“ речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Також вона зазначила, що досудове розслідування триває (ст. ККУ 152).

28 квітня новоспечений батько отримав від правоохоронців підозру в особливо тяжкому злочині – зґвалтуванні малолітньої.

Суд хлопця відпустив під особисте зобов’язання, обравши запобіжний захід на шістдесят днів – до 2 липня 2023 року включно.

Юнак протягом вказаного періоду повинен приходити до слідчого, прокурора та/або суду за вимогою, а також повідомляти зміну свого проживання.

У разі доведення провини хлопцеві загрожує покарання від 10 до 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, в Україні офіційно одружитися можуть лише особи, які досягли шлюбного віку: чоловіки – 18 років, жінки – 17-ти.

Утім, за деяких обставин дозвіл на шлюб можна отримати і раніше за рішенням суду. Зокрема, це можливо у віці від 16 років, якщо відповідає інтересам людини.

В особливих випадках суд може дозволити шлюб від 14 років. Це, зокрема: