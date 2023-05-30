На Львівщині 20-річного молодика підозрюють у вбивстві знайомого

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у травні цього року в одному із сіл Львівського району підозрюваний вбив свого знайомого.

В той день чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку потерпілого. В ході застілля між ними виник конфлікт.

Під час якого фігурант почав бити кулаками по голові 51-річного чоловіка. Після чого він впав на підлогу, а підозрюваний взяв в руки кухонний ніж та наніс ним ще кілька ударів в шию потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.

Досудове розслідування здійснюють слідчі районного відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури