На Львівщині митника підозрюють у хабарництві

Прокурори Львівської обласної прокуратури викрили чергову схему хабарництва на митниці. Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, інспектор митного посту Львівської митниці систематично вимагав та одержував хабар. Сума неправомірної вигоди становила 200 Євро з одного транспортного засобу.

У разі відмови сплатити кошти, осіб очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення та їх особистих речей. Також у власників авто виникали б проблеми із перевезенням посилок з країн Європи.

Правоохоронці затримали співробітника митниці в порядку ст. 208 КПК України, під час отримання ним чергового «платежу».

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Львівського районного управління № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури