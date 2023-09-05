На Львівщині під час одержання хабаря затримали адвоката

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За вплив на суд юрист вимагав у клієнта 1500 доларів США. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, 34-річний адвокат, мешканець міста Дрогобич, вимагав та одержав від клієнта неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США.

На Львівщині поліцейські затримали адвоката під час одержання хабаря

За ці гроші зловмисник обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

На Львівщині поліцейські затримали адвоката під час одержання хабаря

Правоохоронці затримали адвоката в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним неправомірної вигоди. Грошові кошти у сумі 1500 доларів США у нього вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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