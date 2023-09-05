На Львівщині під час одержання хабаря затримали адвоката

За вплив на суд юрист вимагав у клієнта 1500 доларів США. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, 34-річний адвокат, мешканець міста Дрогобич, вимагав та одержав від клієнта неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США.

За ці гроші зловмисник обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Правоохоронці затримали адвоката в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним неправомірної вигоди. Грошові кошти у сумі 1500 доларів США у нього вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області