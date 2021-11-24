Оголошено про підозру водієві «Мерседесу», який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП

23 листопада померла 53-річна вінничанка, яка отримала тяжкі травми в дорожньо-транспортній пригоді 18 листопада у м. Вінниці по вулиці Данила Нечая. Водієві легковика, який допустив наїзд на потерпілу, загрожує до 10 років ув’язнення.

За попередньою інформацією слідства, вінничанка близько 18.30 перетинала проїзну частину дороги з велосипедом в межах дії пішохідного переходу.

У цей час на неї наїхав автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував нетверезий 30-річний водій.

Згідно з висновками експертизи, в його крові було 2 проміле алкоголю.

Водію оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Такі дії караються позбавленням волі на строк до десяти років.

Слідство клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області