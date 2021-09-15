На Київщині заарештовано трьох підозрюваних у розбійному нападі на чоловіка

За клопотанням Білоцерківської окружної прокуратури трьом жителям Київської області, підозрюваним у скоєнні розбійного нападу вчиненого за попередньою змовою групою осіб та поєднаного із проникненням у житло, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (ч. 3 ст. 187 КК України).

За даними слідства троє чоловіків домовились про спільне вчинення розбійного нападу на знайомого. 9 вересня 2021 року вони приїхали у місто Узин до потерпілого додому та коли останній відкрив двері квартири почали завдавати йому тілесні ушкодження дерев’яною битою, ногами та руками по різним частинам тіла. Погрожуючи зброєю зловмисники вимагали у господаря помешкання 2000 доларів США.

Не отримавши грошових коштів підозрювані заволоділи мобільним телефоном потерпілого, ключами від квартири та ключами до автомобіля, після чого з місця скоєння злочину зникли.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура