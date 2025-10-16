На Львівщині покидька, який зґвалтував малолітню сестру, засуджено до 10 років позбавлення волі

Прокурори Шептицької окружної прокуратури довели в суді вину 30-річного місцевого мешканця, який розбещував та зґвалтував дитину.

Призначене судом покарання – 10 років ув’язнення. Окрім цього його позбавлено права займати певні посади та займатися певною діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк 3 роки.

Доведено, що протягом 2019-2023 років в одному з населених пунктів Шептицького району місцевий мешканець неодноразово розбещував свою малолітню двоюрідну сестру. Окрім цього у 2023 році він зґвалтував дівчинку.

Для того, щоб його не викрили, чоловік підбирав час, коли вдома не було ані її мами, ані старших дітей.

Про злочин дізналися завдяки лікарці, яка проводила плановий огляд дитини. Мати, почувши від психолога лікарні про наругу над донькою, звернулась до правоохоронців. За словами дитини, це почалося, коли вона пішла до першого класу.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка знайшли та затримали.

Йому інкриміновано зґвалтування та розбещення неповнолітньої (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування – відділення поліції №2 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Окрім цього, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури