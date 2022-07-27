На Львівщині судитимуть ще двох «ухилянтів» від мобілізації, які намагалися втекти за кордон

Обвинувачені, мешканці Києва віком 42 та 48 років, під час перетину кордону пред’явили підроблені документи – за скоєне їм загрожує до двох років обмеження волі.

Як встановили дізнавачі Яворівського районного відділу поліції, 42-річний киянин надав своє фото та анкетні дані для виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. У подальшому, перебуваючи в пункті пропуску «Грушів», зловмисник використав завідомо підроблені документи, щоб безперешкодно виїхати за межі України.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних проступків, передбачених ч.5 ст.27 – ч.1 ст.358 (Пособництво у підробленні документа) та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – обмеження волі на строк до двох років.

Також встановлено, що 48-річний мешканець Києва за допомогою комп’ютерної техніки самостійно підробив свідоцтво про народження, внісши неправдиві відомості про те, що є батьком неповнолітньої дитини, що надає право у період воєнного стану на виїзд за межі України як особі, на утриманні котрої перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, а також звільняє від обов’язку мобілізація на службу до Збройних Сил України. Зловмисник пред’явив підроблений документ у пункті пропуску «Краківець».

Дізнавачі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних проступків, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – обмеження волі на строк до двох років.

Обидва досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у країні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Львівської області