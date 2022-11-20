на львівщині судитимуть ще двох «ухилянтів», які підробили документи та намагалися втекти за кордон

Усього від початку війни дізнавачі територіальних підрозділів поліції Львівщини відкрили 1205 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання підроблених документів для перетину державного кордону України з метою ухилення від мобілізації та військової служби.

Як встановили дізнавачі відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції, двоє зловмисників, 31-річний мешканець Івано-Франківської області та 45-річний киянин, підробили посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, внісши в документи неправдиві відомості про визнання їх непридатним до військової служби. Перебуваючи на пункту пропуску «Шегині», чоловіки пред’явили завідомо підроблені документи для перетину кордону.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення та використанні завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – обмеження волі на строк до двох років.

Досудові розслідування звершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Усього за період дії режиму воєнного стану дізнавачі поліції Львівщини відкрили 1205 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання підроблених документів для перетину державного кордону України з метою ухилення від мобілізації та військової служби.

У 419 провадженнях досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у країні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Відділ комунікації поліції Львівської області