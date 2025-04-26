На Львівщині в ДТП загинула 12-річна пасажирка автобуса – поліцейські затримали водія вантажівки (фото)

Водій автобуса та двоє його пасажирів госпіталізовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 квітня, близько 18.30, на автодорозі «Борислав-Східниця» у місті Борислав Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN з причепом, 47-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, не обрав безпечної швидкості та здійснив зіткнення з рейсовим автобусом «Богдан», в салоні якого перебувало 30 пасажирів, серед них – 12 дітей.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автобуса, 12-річна мешканка Дрогобицького району, незважаючи на зусилля медиків, померла.

Водій автобуса віком 29 років та двоє його пасажирів: 69-річна жінка та 18-річний хлопець – усі мешканці Дрогобицького району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Водій вантажівки затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області