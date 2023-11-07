На Львівщині водій вантажівки скоїв смертельний наїзд жінку та втік з місця події

За скоєне водію загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

6 листопада близько 20.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Київ-Чоп», у місті Стрий на вулиці Галицькій, невідомий водій, керуючи вантажним автомобілем, скоїв наїзд на жінку-пішохода та поїхав далі. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Поліцейські встановили особу загиблої – нею виявилась жителька міста Мукачево віком 40 років.

До встановлення особи водія вантажівки та розшуку автомобіля, яким було скоєно наїзд, були задіяні оперативники кримінальної поліції та екіпажі сектору реагування патрульної поліції Стрийського районного управління поліції, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд був скоєний вантажним автомобілем «Вольво» з напівпричепом. Цей автомобіль поліцейські виявили у селі Козьова, зупинили та вилучили на арештмайданчик.

Особу водія встановлено – ним виявився мешканець Закарпаття віком 52 роки.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області