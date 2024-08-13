На Львівщині затримали підозрюваного у нанесенні смертельних травм співмешканці

За скоєне підозрюваному, 36-річному жителю міста Дрогобич, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими та співробітниками інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, подія сталась 11 серпня близько 22.00 в одному з дачних будинків поблизу райцентру, який належав загиблій.

Між підозрюваним та його 63-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці чисельних ударів по голові та в інші ділянки тіла. Від отриманих травм та шоку жінка померла.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області