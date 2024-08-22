На Львівщині затримали підозрювану у вбивстві свого співмешканця

Встановлено, що під час побутового конфлікту жінка завдала чоловіку численних ударів молотком по голові, спричинивши смертельні травми та намагалась приховати сліди злочину аби уникнути відповідальності. За скоєне їй загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітниками інших служб Дрогобицького районного управління поліції, 21 серпня близько першої години ночі між 50-річною мешканкою одного з сіл району та її співмешканцем-однолітком виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловікові численних ударів молотком по голові, спричинивши смертельні травми.

Переконавшись, що співмешканець помер, аби уникнути відповідальності за скоєне, підозрювана спробувала приховати сліди злочину – винесла тіло з будинку, кинула його у рів, прибрала місце події та заховала знаряддя вбивства (молоток).

Проте, тіло загиблого виявили сусіди, які й повідомили про це у поліцію. Проведеними заходами правоохоронці встановили обставини загибелі чоловіка та затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області