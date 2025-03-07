На Львівщині жінка під час конфлікту зарізала свого чоловіка

Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річної місцевої мешканки. Її обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, у листопаді 2024 року в одному із сіл Шептицького району дружина зарізала свого чоловіка.

Під час спільного розпивання алкоголю, між подружжям трапився конфлікт, у ході якого, жінка нанесла один удар чоловіку в ділянку грудей. Це призвело до гострої внутрішньої крововтрати та смерті потерпілого.

За клопотанням сторони обвинувачення, наразі жінка перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури