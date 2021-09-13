На Львівській митниці викрито корупційну схему, через яку держбюджет недоотримав ₴2,7 млн.

Служба безпеки України припинила функціонування корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту «Яворів» Львівської митниці.

Встановлено, що фігуранти провадження систематично вимагали і отримували неправомірну вигоду від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозились в Україну. У разі відмови, митники погрожували бізнесменам штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували численні факти одержання хабарів на митниці. За попередньою інформацією, через корупційну схему фігурантів лише з липня цього року державний бюджет недоотримав 2,7 млн грн.

Наразі двом посадовим особам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність інших посадовців митного посту до корупційної діяльності.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Львівською обласною прокуратурою за сприяння Державної митної служби України.

СБУ