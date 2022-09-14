На Львівській митниці розслідують незаконне розмитнення авто за нульовою ставкою вже після скасування пільгового режиму

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження щодо службових осіб Львівської митниці, які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі.

З 1 липня 2022 року Верховна Рада скасувала своє рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього «не помітили». За оперативними даними, вони ще майже тиждень у липні оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою.

За такої схеми зацікавленим особам вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів. Загальна сума завданих збитків встановлюється.

Працівники ДБР провели обшуки на території митного поста, а також у помешканнях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників.

Вилучені копії документів та чорнові записи, мобільні телефони та готівка. Розслідування триває.

Кримінальне провадження відкрито за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР