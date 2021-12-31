На Львовщине будут судить насильника и убийцу женщины

7 августа 2021 года в Золочевском районе 35-летний житель Бродов изнасиловал и убил 42-летнюю женщину.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Инцидент произошел 7 августа в Бродах. Сообщается, что мужчина и женщина были знакомы. Они договорились о встрече, во время которой употребляли спиртное, после этого у них возник конфликт на сексуальной почве. 42-летняя женщина останавливала товарища, однако он сделал вид, что не понимает. Применяя силу, он изнасиловал свою подругу, чтобы она не кричала, мужчина закрывал ее лицо рукой.

Когда подозреваемый понял, что женщина продолжает сопротивляться, он задушил ее. Убедившись, что подруга уже не дышит, мужчина бросил ее в пожарный водоем.

Об исчезновении 42-летней женщины стало известно лишь через два дня после убийства. В полицию обратилась ее мать. Тело изнасилованной жертвы правоохранители нашли в тот же день.

По состоянию на 30 декабря следователи завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд. Уголовное производство было открыто по п. 10 ч. 2 ст.115, А также ч. 5ст.152 УК Украины — речь идет об изнасиловании и убийстве.

Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями-заключение сроком до 15 лет.