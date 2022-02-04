На Львовщине мужчина убил собственного сына и его приятеля

Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Жителя Стрыйского района Львовщины приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство собственного сына и его друга.

Об этом сообщают во Львовской областной прокуратуре.

В начале марта 2018 года 48-летний мужчина у себя дома распивал спиртное со своим сыном и его товарищем. Во время застолья между мужчинами внезапно возник конфликт.

Мужчина умышленно убил своего сына и его товарища, причинив им множественные ножевые проникающие ранения в область грудной клетки, спины и шеи.

Стрыйский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. // УНИАН