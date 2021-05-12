В Ужгороді на хабарі в 180 000 гривень затримали податківців

За попередньою інформацією затримали двох посередників прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область.

Затримані: податківець Михайло Лабик (батько прокурора Михайла Лабик) головного управління ДФС Закарпаття та його помічник.

Затримані були на сірому кросовері Шкода із номерами АО2622СЕ.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. // podiji.ko.net.ua