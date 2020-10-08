На Львовщине на получении взятки «погорели» налоговики

Два главных государственных ревизоры-инспекторы ГУ ГНС во Львовской области погорели на получении взятки за непринятие мер по привлечению последнего к ответственности за нарушение порядка производства и реализации подакцизных товаров и спиртосодержащей продукции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… разоблачили двух главных государственных ревизоров-инспекторов ГУ ГНС во Львовской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, налоговики получили от предпринимателя 700 долларов США, которые требовали в течение 2020 года, за непринятие мер по привлечению последнего к ответственности за нарушение порядка производства и реализации подакцизных товаров и спиртосодержащей продукции на территории Львовской области.

“8 октября 2020 года следователи ГБР задержали должностных лиц при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Также у одного из задержанных обнаружено денежные средства в сумме 51 795 гривен и 420 долларов США, у другого — 37 700 гривен и 2940 долларов США, происхождение которых выясняется”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигурантов и в помещении ГУ ГНС во Львовской области, также решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.