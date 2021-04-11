На Миколаївщині 16-річну вихованку школи-інтернату силою позбавили дитини

У Миколаївській області 16-річну вихованку інтернату адміністрація установи примусила до аборту. Дівчина хотіла зберегти вагітність, але її помістили в ізолятор і там нагодували абортивними препаратами. Зараз цей випадок розслідують поліція, керівництво області та Офіс уповноваженого з прав дитини.

Подробиці страшної історії розповів в Facebook представник офісу дитячого омбудсмена Павло Шульга. «Керівництво інтернату, не попереджаючи Службу у справах дітей, морально тиснуло на 16-річну вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів дівчину годували абортивними препаратами … В результаті препарат вбиває дитину. Психологічний стан юної мами вкрай жахливий», — констатував він.

Павло Шульга та депутат облради Оксана Калюжна вважають, що такий випадок в інтернаті не перший і подібна практика була б неможлива без мовчазного схвалення директора. У свою чергу, адміністрація закладу все заперечує. «Це одиничний випадок», — стверджують вони.

Поліція опитала всіх учасників описуваних подій: постраждалу дівчину, колектив інтернату, лікарів і медперсонал лікарні, куди вихованку привезли на аборт. Відкрито справу про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Керівництво інтернату основну провину за те, що трапилося покладає на помічників вихователя. Вони будуть звільнені. А голова області буде вимагати розслідування ще й за статтею про примус до аборту. На відміну від статті про нехтування опікунськими обов’язками за примусовий аборт КК передбачає до п’яти років обмеження волі. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»