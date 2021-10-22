Викрито «тіньову» схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму

Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його «офіс» знаходився в Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир»), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести «віртуальні» кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

У ході обшуку, проведеного у «Київському офісі» зловмисників, правоохоронці вилучили:

понад 750 тис. доларів США;

майже 650 тис. євро;

значні кошти у вітчизняній валюті.

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.

Викриття злочинної схеми здійснювали співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ