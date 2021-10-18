На Миколаївщині чоловік кинув гранату в родичів співмешканки

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримала поліція.



У селі Мостове між жінкою та її співмешканцем сталася сварка. Чоловік поводився агресивно, погрожував фізичною розправою. Тож, жінка покликала сина та зятя, аби ті втихомирили дебошира, повідомляє tsn.ua

Утім, господарю це не сподобалося. Він дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у гараж, де були двоє родичів жінки. Вони зазнали осколкових поранень. Їх забрала швидка.

Наразі слідчі встановлюючи, звідки в селянина бойова граната. // Діло