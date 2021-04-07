Посадовця Держрибагентства підозрюють у спробі підкупу працівника СБУ для «кришування» вилову креветки

Державне бюро розслідувань викрило схему поборів у Південному регіоні України, вчинених посадовцями державних органів у сфері використання водних біоресурсів та регулювання рибальства.

ТУ ДБР у Миколаєві повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Державного агентства рибного господарства в Одесі, який безпосередньо брав участь у схемі.

Встановлено, що посадовець планував щомісяця надавати неправомірну вигоду посадовцю УСБУ в Миколаївській області.

Так він намагався «вирішити питання» не виявлення корупційних правопорушень, вчинених його підлеглими.

Сума цієї «плати» повинна була становити 25% від суми неправомірної вигоди, одержаної працівниками управління Держрибагентства від осіб, які займаються виловом калкану і креветки у Чорному морі.

Таким чином, посадовець підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, які скеровані до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області, оперативний супровід – ГУ ВБ УСБУ в Миколаївській області.

Державне бюро розслідувань