У Рокитному чоловіка судитимуть за вбивство вагітної дружини

Прокурорами Сарненської оружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Старого Села, що на Рокитнівщині, якому інкримінують умисне вбивство вагітної дружини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що вночі 6 квітня цього року між нетверезим 27-річним чоловіком та його 20-річною вагітною дружиною виник черговий конфлікт на ґрунті ревнощів. Подружжя у цей час перебувало у селі Дроздинь, у батьків жінки. Чоловік, у ході конфлікту, вдарив кілька разів дружину ножем в шию. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події ще до приїзду медиків, а чоловіка затримали за кілька годин на околиці села.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Свою вину чоловік визнає, однак переконує, що вбивати дружину наміру не мав.

Обвинувальний акт скеровано до Рокитнівського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, а то й довічне.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури