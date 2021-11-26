У Києві до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який застрелив товариша з обрізу

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 44-річному уродженцю Донецької області за фактом умисного вбивства чоловіка та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Злочин трапився у грудні 2018 року на проспекті Маяковського у Деснянському район столиці.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 44-річний уродженець Донецької області, маючи неприязні стосунки зі своїм 39-річним знайомим, вступив із ним у словесний конфлікт, у ході якого дістав із рюкзака обріз мисливської рушниці та здійснив постріл у чоловіка.

Після скоєного зловмисник втік з місця вчинення злочину та позбувся мисливського обрізу, заховавши його неподалік під автомобілем.

Прибувши на місце події патрульні виявили потерпілого, який лежав на землі із вогнепальним пораненням. Чоловіка одразу госпіталізували, однак врятувати його життя не вдалося.

Зловмисника затримали по «гарячих слідах» та повідомили про підозру.

У ході слідства також встановлено, що вогнепальною зброєю зловмисник володів без передбаченого законом дозволу.

Вироком колегії суддів Дніпровського районного суду м. Києва 44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура