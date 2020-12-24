Підрядник підозрюється в ухиленні від сплати 16,5 млн. гривень податків

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві задокументовано факт ухилення від сплати податків директором приватного товариства на суму 16,5 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що у 2017 році директор підприємства під час виконання електро-монтажних робіт на об’єктах будівництва житлових кварталів, зокрема «Новопечерські Липки» та «Бульвар фонтанів» шляхом документального оформлення субпідрядних взаємовідносин із фіктивними підприємствами, ухилився від сплати податків на суму 16,5 млн гривень.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура