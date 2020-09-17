Житель Кременчука представився поліцейським із метою незаконного отримання грошей

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури жителю Кременчука повідомлено про підозру у шахрайстві, скоєному повторно, самовільному присвоєнні владних повноважень службової особи, поєднане із вчиненням суспільно небезпечного діяння, та викраденні офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 357 КК України).

За даними слідства, підозрюваний прийшов до свого знайомого додому, сказав, що працює в поліції і має відомості про кримінальне провадження стосовно нього за вживання наркотиків. А «вирішити» питання про закриття провадження можна за 600 грн.

Чоловік позичив гроші у брата і віддав псевдоправоохоронцю. А коли останній пішов, родичі помітили, що з квартири зникли документи на житло, паспорт та ідентифікаційний код потерпілого і викликали уже справжніх поліцейських.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури