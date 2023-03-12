Чоловік задушив дружину ковдрою на очах у сина

Житель Дніпра посварився з дружиною та задушив її ковдрою на очах у їхньої 6-річної дитини.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Вночі 11 березня у провулку Косинському помітили маленького хлопчика, який гуляв один під час комендантської години. На місце викликали поліцію.

6-річний хлопчик розповів правоохоронцям, що під час вечері його батько посварився з мамою та задушив її ковдрою.

Поліцейські пройшли у двір будинку, де мешкає родина хлопчика, і встановили, що чоловік все ще перебував у житлі. Вони дали команду, щоб той вийшов надвір. Містянин перебував у неадекватному стані і спершу не відреагував, проте незабаром погодився.

Зловмисника затримали з застосуванням фізичної сили та наручників. Правоохоронці оглянули будинок та виявили на підлозі у спальні труп матері хлопчика.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, судмедекспертів та ювенальну превенцію.

Наразі встановлюються всі обставини події.