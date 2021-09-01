На Одещині за грабежі притягують до відповідальності двох рецидивістів

Чоловікам, які були неодноразово судимі за майнові злочини, повідомили про підозри за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України.

До одеських поліцейських звернулася 44-річна містянка із повідомленням, що на вулиці невідомий чоловік зірвав її золотий ланцюжок та втік.

Як повідомив начальник відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Віктор Герасименко, наступного дня правоохоронці викрили 34-річнного підозрюваного та повернули прикрасу власниці.

В Ізмаїлі 31-річний зловмисник забрав з магазину чоловічу куртку та намагався піти геть. Його дії помітили перехожі та викликали поліцейських. Правоохоронці затримали підозрюваного. Куртку, яку, зі слів чоловіка, він збирався залишити собі, вилучили.

Наразі досудове слідство у кримінальних провадженнях триває. За грабежі, вчинені повторно, фігурантам загрожує до шести років ув’язнення.

За інформацією територіальних відділів поліції