На Миколаївщині чоловік «торгував» неіснуючими товарами в Інтернеті

Злочинну діяльність аферистів, які спеціалізувались на продажі неіснуючого товару в інтернет-магазинах, кіберполіцейські та співробітники Баштанського відділу поліції викрили у липні минулого року. Нині доведено причетність одного з фігурантів до вчинення 45 злочинів.

Влітку 2021 року співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими Баштанського районного відділу поліції припинили злочинну діяльність онлайн-шахраїв – мешканців Баштанки.

Зловмисники ошукували громадян, продаючи з фейкових акаунтів у соціальній мережі одяг та взуття за цінами значно нижче ринкових. Звісно, ніякого товару у шахраїв не було, але від покупців вони вимагали й отримували повну передплату на підконтрольні їм банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили потерпілих від протиправних дій фігурантів. Нині слідчі повідомили 31-річному чоловіку про підозру ще у десяти фактах злочину за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Загалом поліцейські довели причетність підозрюваного до скоєння 45 шахрайств.

Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати осіб, які потерпіли від злочинних дій правопорушників.

Кіберполіція попереджає, що останнім часом такий вид шахрайства, пов’язаний із продажем неіснуючих товарів на різних платформах комерційних оголошень та у соцмережах, є дуже розповсюдженим, і від нього щоденно страждають довірливі громадяни.

Аби не стати жертвою аферистів, нагадуємо:

— не направляйте гроші у якості передплати за товар;

— купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, надайте перевагу післяоплаті;

— для онлайн-шопінгу заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для сплати;

— не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код;

— у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери;

— перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства:

— зверніться зі скаргою до Інтернет-магазину, якщо відповіді не отримаєте – одразу звертайтесь до поліції із заявою;

— якщо кошти були переведені через платіжну онлайн-систему – зверніться у службу підтримки, є ймовірність, що рахунок шахраїв заблокують;

— у разі порушення ваших прав, як споживача, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби України.

Також радимо звернутися до кіберполіції, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті. Крім цього, на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд» можна перевірити номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі кіберполіції.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області