На Миколаївщині чоловіка викрили у незаконному зберіганні арсеналу озброєння (фото)

Поліцейські Вознесенського районного управління поліції спільно з оперативними працівниками УСБУ в Миколаївській області встановили, що 38-річний мешканець Вознесенська зберігає зброю та боєприпаси.

Під процесуальним керівництвом Вознесенської окружної прокуратури, правоохоронці провели низку обшуків за місцем мешкання та в автомобілі фігуранта. У ході яких вилучили п’ять одиниць стрілецької зброї та близько тисячі боєприпасів різного калібру та призначення, серед яких: гранати, постріли до противотанкових гранатометів РПГ, димові шашки та крупнокаліберні набої.

Нині чоловік відмовляється пояснювати звідки у нього зброя та набої та навіщо він їх зберігав.

Правопорушника слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами».

За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області