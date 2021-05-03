На Закарпатті поліція розслідує факт порушення рівноправності громадян

Поліцейські виявили, що у місті Берегово невідомі розклеїли листи провокативного характеру. За даним фактом проводиться досудове розслідування.

Сьогодні, 2 травня, поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

На даний момент поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області