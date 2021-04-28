На Миколаївщині двох «гастролерів» за крадіжку і розбій засуджено до 8 та 9 років позбавлення волі

Первомайською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно двох чоловіків, 39 та 48 років, які приїхали в смт Криве Озеро із Одеської області, та протягом одного дня встигли скоїти крадіжку та розбій стосовно місцевих жителів.

Прокурором у суді доведено, що 9 червня 2020 року зловмисники, зайшовши на подвір’я 61-річного місцевого жителя, через вікно проникли до його будинку, звідки викрали предмети побуту.

Не зупинившись на вчиненому, вищевказані особи, через огорожу незаконно проникли на територію домогосподарства 83-річної жінки. Підійшовши до літньої кухні, де в цей час перебувала домовласниця, один із зловмисників розбив вікно та із середини відчинив вхідні двері своєму подільнику. Зайшовши у приміщення, зловмисники нанесли жінці декілька ударів кулаками в область голови та грудної клітини, вимагаючи віддати їм грошові кошти та цінні речі.

Заволодівши майном потерпілої у вигляді грошових коштів, телефону та мобільної сім – карти на загальну суму майже 600 грн, зловмисники з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись майном на власний розсуд.

Як з’ясувалось, обоє чоловіків вже мали проблеми із законом та раніше були засуджені за вчинення корисливих злочинів.

Попри заперечення обвинувачених причетності до вчинення інкримінованих їм злочинів, їх вина повністю підтверджена зібраними слідством доказами.

Погодившись із доводами сторони обвинувачення та визнавши чоловіків винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 187 КК України Первомайський міськрайонний суд призначив їм покарання у виді 8 та 9 років позбавлення волі.

За інформацією Первомайської окружної прокуратури