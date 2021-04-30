На Миколаївщині на корупції викрито працівницю поліції

Очільниця одного зі слідчих підрозділів поліції Миколаївської області вимагала неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності особи. За сприяння керівництва Національної поліції України, фігурантку хабарництва затримано «на гарячому».

Працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили інформацію щодо протиправних дій заступника начальника управління – начальника слідчого відділення одного з районних підрозділів ГУНП у Миколаївській області.

34-річну працівницю поліції викрили на вимаганні з місцевої мешканки хабаря за прийняття рішення про закриттях кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Свої «старання» поліцейська оцінила в 25 000 гривень.

За зібраними матеріали внутрішньої безпеки НПУ слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На одержання хабаря посадовець поліції відправила свого посередника. Предмет злочину вилучено. У службовому кабінеті поліцейської проведено невідкладний обшук.

Фігурантці корупційних дій готується оголошення про підозру. За скоєні протиправні дії їй може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України її затримано.

Наразі призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення співробітниці зі служби в поліції. Керівництво районного управління поліції відсторонено від займаних посад.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України