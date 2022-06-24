На Миколаївщині правоохоронці викрили чоловіка у незаконному зберіганні зброї (фото)

Автомати, РПГ-18, гранати із запалами до них, пістолети та близько трьох тисяч набоїв різного калібру вилучили поліцейські під час обшуків. Нині чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили, що 51-річний місцевий мешканець зберігає зброю та боєприпаси.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. У ході якого вилучили чотири автомати, два РПГ-18, 16 гранат та запали до них, карабін СКС, два пістолети та близько трьох тисяч набоїв різного калібру. Усе вилучене направлено на експертизу.

Правопорушника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Національна поліція України