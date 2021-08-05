На Миколаївщині селянина підозрюють у розбещенні малолітніх

Зловмисник цукерками заманював жертв у нежитлові приміщення, а потім вчиняв розпутні дії та фотографував оголених дітей на мобільний. Спільно з кіберполіцейськими встановлена причетність чоловіка до двох таких фактів, та перевіряється — до інших аналогічних. Наразі фігурант перебуває під вартою.

4 серпня до відділення поліції №7 (Очаківський ВП) Миколаївського районного управління звернулась 26-річна мешканка одного із сіл району про те, що наглядно знайомий чоловік вчиняє розпусні дії відносно її 8-річної сестри.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

Слідчі за погодженням із Очаківським відділом Миколаївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України «Розбещення». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Вчора, 4 серпня, суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області