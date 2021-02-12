На Миколаївщині затримали чоловіка, який до смерті побив жінку

10 лютого до відділення №2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що на узбіччі дороги по вул. Потьомкіна в м. Снігурівка, лежить жінка з тілесними ушкодженнями на обличчі.

На місце події прибули керівництво, слідчо-оперативна група відділення поліції та експерт. 65-річна потерпіла була госпіталізована до медичного закладу, де згодом від отриманих травм померла. Оглянувши тіло, поліцейські з’ясували, що жінка померла від численних тілесних ушкоджень в голову.

Вжитими розшуковими заходами правоохоронці встановили причетну до злочину особу. Ним виявився 23-річний односелець потерпілої, з яким вона вживала спиртні напої. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник почав бити потерпілу, поки та не впала та перестала подавати ознаки життя. Зрозумівши, що накоїв, злочинець втік з місця події.

Слідчі встановили місцезнаходження та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого», що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області