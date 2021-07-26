На Миколаївщині жінку підозрюють у вбивстві співмешканця

24 липня близько 23:00 до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що у будинку села Полігон виявлено труп 52-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції. Експерт, оглянувши чоловіка, виявив численні ножові поранення. Тіло померлого було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Вжитими оперативними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетна 41-річна співмешканка потерпілого, яка у ході сімейної сварки нанесла тілесні ушкодження чоловіку. Жінку було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

За узгодженням із місцевою прокуратурою затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом суд обиратиме жінці запобіжний захід. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області