На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п’яти валютах

Правоохоронці затримали обох адвокатів-посередників отримання коштів.

Правоохоронці затримали обох адвокатів-посередників, яких викрили на отриманні хабаря . Неправомірна вигода призначалася суддям Окружного адміністративного суду, а гроші брав брат голови ОАСК Павла Вовка

Нині вирішується питання про повідомлення адвокатам про підозру, повідомили на сторінці НАБУ в Facebook. Згідно із законодавством, підписати підозру адвокатам може тільки генеральний прокурор.

«За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

В бюро не уточнюють, де саме розташовано «місце виявлення предмету неправомірної вигоди», але обшуки вчора проходили в приміщенні ОАСК і за місцем проживання барат Вовка, Юрія Зонтова.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Зонтов отриманий хабар повіз на зберігання до квартири, яка слугує йому адвокатським офісом. У ній є три сейфи для документів і цінностей.

Нагадаємо, що перша інформація про затримання брата Вовка на хабарі була поширена ЗМІ. Потім сам Павло Вовк оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь «фантастичну історію», нібито кимось вигадану проти нього і суду.

Потім НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них.

Нагадаємо, що 17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом. // LB.ua