На Мукачівщині затримали чоловіка, який зарізав свою знайому

За фактом умисного вбивства 36-річної жительки села Широке Хустського району, слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході з’ясування обставин, виявилося, що до злочину причетний знайомий жінки. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України

Вчора, 17 листопада, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що вони здійснили виїзд до одного з будинків в селі Ракошино Мукачівського району, де виявили тіло жінки без ознак життя. При огляді померлої на тілі були наявні ознаки насильницькоі смерті, а саме ножові поранення у області грудної клітини.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що до умисного вбивства 36-річної хустянки причетний 59-річний односелець потерпілої.

Між жінкою та чоловіком виник побутовий конфлікт, під час якого останній наніс загиблій ножові поранення. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

За фактом умисного вбивства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта злочину затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вже найближчим часом на судовому засіданні зловмиснику буде обрано запобіжний захід.

За скоєне чоловікові загрожує 15-річне ув’язнення.

У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області