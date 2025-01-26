На Мукачівщині затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного хлопця

Уночі 26 січня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до медзакладу 17-річного жителя села Неліпино з ножовим пораненням у область серця. Попри намагання медиків реанімувати неповнолітнього, останній помер.

Співробітники Відділення поліції № 1 Мукачівського РУП одразу ж розпочали проведення першочергових заходів для встановлення обставин травмування хлопця. З’ясувалося, що того вечора 17-річний загиблий перебував у гостях в 56-річного односельця. Разом вони розпивали алкогольні напої і згодом між ними виник конфлікт, в ході якого господар помешкання схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним неповнолітнього у груди.

56-річного фігуранта поліцейські негайно розшукали та затримали. Відповідно до статті 208 КПК України, зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне фігурантові загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство у справі триває, до заходів залучено співробітників ювенальної превенції.

Поліція Закарпатської області