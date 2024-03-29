На Миколаївщині бійцям повернули виплати, втрачені через недбалість посадовиці

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовиці однієї з військових частин Миколаївщини. Вона допустила безпідставне перерахування місячної зарплати бійців на рахунок цивільної особи.

Через службову недбалість начальниці фінансово-економічної служби військової частини понад 800 тис. грн, які призначалися на виплати військовослужбовцям, були помилково переведені на рахунок цивільної особи. Посадовиця не перевірила бухгалтерську та фінансову документацію, чим допустила таку помилку.

Їй повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Збитки, нанесені державі, наразі відшкодовані в повному обсязі, а військові отримали належні їм виплати.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань