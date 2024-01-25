На Миколаївщині головний бухгалтер заволоділа бюджетними коштами під час нарахування заробітної плати

Посадовиця незаконно привласнила бюджетні кошти у сумі понад 80 тисяч гривень. За скоєне підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення.

Протиправну діяльність зловмисниці викрили слідчі Вознесенського райуправління поліції. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в період з лютого 2022 року по червень 2023 року 52-річна бухгалтер однієї із шкіл Вознесенської міської ради виготовляла платіжні доручення, у які вносила завідомо неправдиві відомості про загальну суму грошей, призначені для виплати заробітних плат. Таким чином 52-річна фігурантка заволоділа надлишком завищених сум, шляхом перерахування на власний банківський рахунок грошових коштів.

Згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок протиправних дій посадовиці бюджетові було завдано збитків на загальну суму понад 80 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Санкції статті передбачають від пʼяти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вознесенське районне управління поліції