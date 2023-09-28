На Миколаївщині колишній директор організував злочинну групу для рейдерського захоплення державного підприємства

Викрили протиправну діяльність зловмисників слідчі слідчого управління спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що колишній директор державного підприємства Національної академії аграрних наук України, розташованого у Вознесенському районі, організував злочинну групу із числа співробітників керівної ланки підприємства, які блокували вхід до підприємства та не давали новому керівнику приступити до виконання посадових обов’язків.

У результаті чого дестабілізувалась робота державного підприємства, що призвело до неналежного обліку зібраного та реалізованого врожаю та не одержання оплати за відвантажене державним підприємством насіння соняшника. Такими діями фігуранти спричинили держпідприємству збитків на загальну суму понад 5,5 мільйонів гривень.

Дії зловмисників кваліфікували за ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України «Протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб». Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією майна.

Нині слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до Миколаївської обласної прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області