На Миколаївщині повідомили про підозру групі так званих «смотрящих»

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру дев’яти членам організованої злочинної групи за фактом організації та участі у злочинному зібранні (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України). Крім цього, двом фігурантам цієї злочинної групи повідомлено про підозру за фактом встановлення та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятора (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, до злочинної організованої групи входили особи неодноразово засуджені за тяжкі та особливо тяжкі (корисні та насильницькі) злочини, які відносили себе до так званих «кримінальних авторитетів» та наділили себе правом встановлювати правила поведінки серед засуджених осіб, які утримувалися в слідчому ізоляторі. Фігуранти все обговорювали на спільних зібраннях – «сходках», а також за допомогою мобільного зв’язку.

У ході обшуків у слідчих ізоляторах та виправних колоніях, розташованих на території Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей, у зловмисників вилучено мобільні телефони, зарядні пристрої до засобів зв’язку, сім-карти, чорнові записи та інші заборонені речі.

Одного з членів організованої злочинної групи, який перебував в цей час на свободі, 10 листопада 2022 року затримано в порядку ст. 208 КПК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 780 тисяч гривень.

Протиправну діяльність викрили слідчі СУ Головного управління Нацполіції в Миколаївській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань, Служби безпеки України в регіоні та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності вказаної групи. Слідство триває.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років та до 15 років.

Миколаївська обласна прокуратура